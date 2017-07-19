19 Temmuz 2017 Çarşamba

‘Küçülmeye gidiyoruz’ dediler, piyasada oyuncu bırakmadılar! Ne de olsa arkalarında belediye var!

BAL’da bu sezonki hedeflerini, ‘küçülmeye gidiyoruz’ diyerek açıklayan, mevcut teknik heyetiyle asgari ücretle çalışma karşılığında yola devam eden Yeşilyurt Belediyespor, dış transferde ise pahalı yıldızları bir bir kadrosuna katıyor. Azeri golcüden sonra 10 numara pozisyonu için Erhan Özdil’i alan turuncu yeşilliler yine astronomik bütçeli bir takım kuruyor.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:53
‘Küçülmeye gidiyoruz’ dediler, piyasada oyuncu bırakmadılar! Ne de olsa arkalarında belediye var!

  Bölgesel Amatör Lig’de(BAL) mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor transfer çalışmaları kapsamında Şanlıurfa 11 Nisan takımından orta saha oyuncusu Erhan Özdil’i renklerine bağladı. Transferde hareketli günler geçiren mavi beyazlı ekip flaş bir transfere daha imza atarak, 10 numara mevkiine BAL’ın başarılı ismi Erhan Özdil’i transfer etti. Transferi kulübün resmi sitesinden de duyurulan 1988 Diyarbakır doğumlu Erhan Özdil Malatya’ya gelerek yeni kulübüyle resmi sözleşme imzaladı.

Futbola Diyarbakır DİSKİ takımında başlayan Erhan Özdil, sırasıyla Gaskispor, Diyarbakır Amed, Kastamonuspor, Konya Ereğli Spor, Mezitli Belediyespor, Dersimspor, Bingölspor, Adıyamanspor, Karaköprü Belediyespor ve son olarak 11 Nisan takımlarında oynadı. Mavi beyazlı yönetimin teknik direktör İsmail Tekin’in verdiği rapor doğrultusunda transfere devam edeceği belirtildi. Malatya Yeşilyurt Belediyespor dış transferde daha önce Mustafa Maden, Yunus Emre Eserdi, Metehan Erdem ve Royal Necefov’u kadrosuna katmıştı.

İHA
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