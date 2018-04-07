Küçüklerin büyük yarışı

Türkiye Binicilik Federasyonu ile Fransa Binicilik Federasyonu’nun imzaladığı protokol çerçevesinde bu yıl başlayan Anadolu Pony P1 Ligi’nin üçüncü ayak yarışmaları, Ankara Pony Park Çankaya’da gerçekleşti. Yarışmada boy gösteren minik çocuklar, kendileri gibi "minik pony"leriyle kıyasıya mücadele etti.

Bu yıl ilki düzenlenen Anadolu Pony P1 Ligi’nin Ankara yarışmasına farklı kategorilerde mücadele eden 36 çocuk katıldı. Anadolu Pony P1 Ligi’nin üçüncü ayağı olan Ankara yarışmalarında çocuklar, "Engel atlamalı at terbiyesi", "Equifun", "atlı karınca" ve "at üstünde jimnastik" kategorilerinde yarıştı. Keyifli anlara sahne olan yarışmada dereceye giren çocuklara ödül verildi.

Pony Park Çankaya işletmecisi Sertaç Sevinç, kulübün Çankaya Belediyesi’nin desteğiyle oluştuğunu belirterek, “Anadolu Pony P1 Ligi’nin bir ayağını burada yapıyoruz. İlk iki ayağın birisi Bursa’da diğeri Marmaris’te oldu. Finali de Kocaeli’nde yapmayı planladık. Burada, çocuklara üç yaşından itibaren oyun pedagojisi formatında binicilik öğretiyoruz, hem eğlendiriyoruz hem de öğretiyoruz. Dünyada yaygın bir spor bu. Türkiye’de bu sene ilk kez lig olarak başladı. Binicilik sporu, çocuklarımızın fiziksel, duygusal ve psikolojik tüm gelişimlerine faydası olan bir spor. Kas yapısını, omurgayı, kalp sistemini güçlendirir ve özellikle çocuklarımızın odaklanmalarını artırır. İç organları dahi destekler, daha verimli çalışmasını sağlar” diye konuştu.

Sevinç, "Üç yaşından itibaren eğitime aldığımız çocuklar bu yarışmalara katılabilirler, kısa sürede yarışmacı olabilirler. Ayrıca, yaş kategorisine bakılmaksızın, ilk defa binici lisansı almış olan yetişkinler de bu yarışmada yer alabilirler” dedi.

Anadolu Pony P1 Ligi”nin dördüncü yarışması 29 Nisan’da İzmir’de gerçekleşecek.