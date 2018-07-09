Küçükler ligi başlıyor

U12 Futbol Ligi’nin kura çekimi gerçekleştirildi. Lig, 14 Mayıs’da oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak. U12 Futbol Ligi’nin kura çekimi Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) binasında gerçekleştirildi. Kura çekimi öncesi konuşan MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, ligin 9 takımın katılımıyla tek grupta oynanacağını ifade etti. U12 Futbol Ligi’nde mücadele edecek olan takımlar şöyle: “Erkenek Hürriyetspor, Yeni Malatyaspor, Malatya Galataspor, Karakavakspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Anadolu Selçukluspor, Kaldırımgücü, Adafı Kartal, Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor.”