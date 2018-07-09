Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 34°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
99974
ALTIN
184.353
DOLAR
4.5455
STERLİN
6.0711
EURO
5.3499

Küçükler ligi başlıyor

Küçükler ligi başlıyor

09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:41
Küçükler ligi başlıyor

U12 Futbol Ligi’nin kura çekimi gerçekleştirildi. Lig, 14 Mayıs’da oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak. U12 Futbol Ligi’nin kura çekimi Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) binasında gerçekleştirildi. Kura çekimi öncesi konuşan MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, ligin 9 takımın katılımıyla tek grupta oynanacağını ifade etti. U12 Futbol Ligi’nde mücadele edecek olan takımlar şöyle: “Erkenek Hürriyetspor, Yeni Malatyaspor, Malatya Galataspor, Karakavakspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Anadolu Selçukluspor, Kaldırımgücü, Adafı Kartal, Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor.”

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
U12 Futbol LigiMalatyaMASKF
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ömer: Benim sezonum olacak!
Ömer: Benim sezonum olacak!
Pereira katılmayacak!
Pereira katılmayacak!
Heyecan başlıyor!
Heyecan başlıyor!
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim