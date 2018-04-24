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Kriz mi, İdman mı?

Süper Lig’de Beşiktaş yenilgisinin ardından Malatya’ya dönen Yeni Malatyaspor, hafta sonu oynayacağı Akhisar maçının hazırlıklarına bugün başlayacak. Beşiktaş maçı öncesi prim kriziyle idmana çıkmayan futbolcuların İstanbul’da yapılan ödemelerden sonra bugün çalışmada yer alıp almayacakları ise merak ediliyor.

Kriz mi, İdman mı?

Süper Lig’de Beşiktaş yenilgisinin ardından Malatya’ya dönen Yeni Malatyaspor, hafta sonu oynayacağı Akhisar maçının hazırlıklarına bugün başlayacak. Beşiktaş maçı öncesi prim kriziyle idmana çıkmayan futbolcuların İstanbul’da yapılan ödemelerden sonra bugün çalışmada yer alıp almayacakları ise merak ediliyor.

24 Nisan 2018 Salı 12:21
Kriz mi, İdman mı?

Kötü bir haftayı geride bırakan Yeni Malatyaspor hafta sonu kendi sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak. Beşiktaş’a 3 – 1 kaybettiği maçın ardından 1 günlük izin yapan sarı kırmızılı takım bugün Malatya’da yeniden toplanacak. Beşiktaş maçı öncesi prim ve 3 maaşlık ödemeler yüzünden Cuma ve Cumartesi antrenmanlarını boykot eden futbolculara, İstanbul’da primlerini ödeyerek krizi durağan hale getiren Yeni Malatyaspor yönetimi kalan ödemeleri de hafta içi yapmayı planlıyor.

Teknik direktör Erol Bulut’un kendi hazırladığı idman programı çerçevesinde bugün öğlen saatlerinde tesislerde toplanması gereken oyuncuların idmana çıkıp-çıkmayacakları ise merak konusu. Takım kaptanlarıyla konuşup olası krizi önlemeye çalışan kulüp, Akhisar maçı öncesi yeni bir gerilim istemiyor. Alt sıralardaki takımların kazanması, son 6 haftada alınan 4 mağlubiyet Akhisar maçını daha da önemli hale getirirken, başkan Adil Gevrek’in de erkenden Malatya’ya geleceği öğrenildi. Akhisar maçı öncesi sarı kırmızılı takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

FATİH AVCI - Busabah Gazetesi

 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş YenilgisiYeni MalatyasporErol Bulut
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