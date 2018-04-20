Kritik Maça TFF’den Tecrübeli Atama!

Merkez Hakem Kurulu'nun Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden açıkladığı listeye göre Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20, 21, 22 ve 23 Nisan’da oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor arasında 22 Nisan Pazar günü saat 19.00’da oynanacak karşılaşmada hakem Halis Özkahya yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Hakan Yemişken görev alacak. Haftanın açılış maçında Başakşehir ile Kayserispor arasında oynanacak maçta ise hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Süper Lig’de daha bu sezon 18 maça çıkan Özkahya, Yeni Malatyaspor’un daha önce ilk yarıda oynadığı Alanyaspor karşılaşmasını yönetmişti. Deplasmanda oynanan maçta sarı-kırmızılılar sahadan 1-0 yenik ayrılmıştı. FIFA kokartlı hakem olan Halis Özkahya ligde en son geçen hafta oynanan Osmanlıspor-Trabzonspor karşılaşmasında görev almıştı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi