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KRİTİK MAÇA ŞANSLI HAKEM

Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler açıklandı. 11 Mart Pazar günü saat 16.00’da Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek.

KRİTİK MAÇA ŞANSLI HAKEM

Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler açıklandı. 11 Mart Pazar günü saat 16.00’da Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek.

busabahmalatya
busabahmalatya
09 Mart 2018 Cuma 14:45
KRİTİK MAÇA ŞANSLI HAKEM

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Zirveyi yakından ilgilendirecek olan Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçında İstanbul bölgesi hakemi Mete Kalkavan düdük çalacak. Bu sezon 17 kez Süper Lig’de görev alan Kalkavan Yeni Malatyaspor’un oynadığı 2 maçını yönetti. Ligin ilk haftasında sarı-kırmızılı takımın Osmanlıspor’u 3-1 ve Sivasspor’u 1-0 yendiği karşılaşmalarda düdük çalan Kalkavan son olarak Galatasaray’ın Karabükspor’u 7-0 yendiği maçı yönetti. ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Mete KalkavanFenerbahçeYeni Malatya SporSüperlig 25. HaftaBUSABAH GAZETESİ
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