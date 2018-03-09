KRİTİK MAÇA ŞANSLI HAKEM

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Zirveyi yakından ilgilendirecek olan Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçında İstanbul bölgesi hakemi Mete Kalkavan düdük çalacak. Bu sezon 17 kez Süper Lig’de görev alan Kalkavan Yeni Malatyaspor’un oynadığı 2 maçını yönetti. Ligin ilk haftasında sarı-kırmızılı takımın Osmanlıspor’u 3-1 ve Sivasspor’u 1-0 yendiği karşılaşmalarda düdük çalan Kalkavan son olarak Galatasaray’ın Karabükspor’u 7-0 yendiği maçı yönetti. ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi