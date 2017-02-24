Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde son iki haftaya girdiklerini belirten Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir, genel bir sezon değerlendirmesi yaparak, haftalar ilerledikçe yarışın çetinleştiğini söyledi.

“800 MÜSABAKA OYNATIYORUZ”

Özdemir, “Bir grubumuzda şampiyon olacak ve küme düşecek takımlarımız hemen hemen belli oldu. Diğer grubumuz da şampiyon olacak takım ve küme düşecek takımlar henüz kesinleşmedi. Çok kritik bir döneme giriyoruz. İyi olan ve hak eden takımın kazanmalarını temenni ediyoruz. Netice de Malatya ilini play off müsabakaları oynadıktan sonra bölgesel amatör lig düzeyinde temsil etme hakkı kazanacaklar. Kazasız ve kavgasız maçlar oynanacağını cezasız ve centilmence müsabakalara çıkılacağını düşünüyorum. Sezon içerisinde yaklaşık 800 müsabaka oynanıyor. 1. Amatör Lig bittikten sonra yavaş yavaş gençler kategorilerindeki müsabakalar da sona erecek. Takımlarımız ilimizi daha sonra bölgeler de temsil edeceklerdir. Önümüzde haftalar da kuraları çekilen U16 ligi müsabakaları başlayacak. Ardından U13 grubuna katılacak takımların fikstürünü önümüzdeki hafta pazartesi belirleyeceğiz. Geçen yıl U12 grubu yapmıştık. Yine bu yıl da U12 grubu müsabakalarını yapmayı planlıyoruz. U12 ve U13 ligleri şenlik havasın da geçen müsabakalara sahne oluyor.” İfadelerini kullandı.

FATİH AVCI