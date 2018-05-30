Kritik 24 saat! 

Erol Bulut - Adil Gevrek görüşmesi dün İstanbul'da gerçekleşti. Masadan net bir sonuç çıkmazken, taraflar kamuoyunda çıkan haberlerin hem Bulut'u hem de Yeni Malatyaspor'u yaraladığı konusunda hem fikir olurken, şartlar bir kez daha gündeme geldi. Erol Bulut yönetimin son teklifini düşünmek için süre isterken kulübe en kısa zamanda dönüş yapacağını bildirdi. Tarafların karşılıklı tekliflerini birbirlerine ilettiği görüşmenin ardından sarı-kırmızılı kulüp tarafından konuyla ilgi her hangi bir açıklama yapılmazken, yönetimin Erol Bulut’a 1+1 yıllık sözleşme, ücretine de geçen sezon aldığının 1 buçuk katını teklif ettiği iddia edildi. Basın Sözcüsü Erdal Gündüz’ün de hazır bulunduğu toplantıda Bulut’un sunulan teklife olumlu yaklaştığı, teknik ekibiyle de konuşup nihai kararı vereceğini söyleyerek masadan ayrıldığı belirtildi. Görüşmede Gevrek’in genç teknik adama Antalyaspor ile ilgili çıkan haberlerin doğruluğunu da sorduğu, Bulut’un ise Akdeniz ekibinin menajerler aracılığıyla kendisine bir teklif sunduğunu doğruladığı öğrenildi. Adil Gevrek ile Erol Bulut’un bu hafta içerisinde nihai karar için son kez görüşecekleri belirtildi.