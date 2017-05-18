Yeni Malatyaspor’un TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselmesi nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Yeni Malatyaspor Kulübü ortak kupa töreni düzenleyecek. Malatyalılara yakışan bir kutlama programı için tüm birimleriyle düğmeye basan büyükşehir belediyesi, alanda en az 50 bin kişinin toplanacağını ön görerek hazırlıklarına yoğun bir şekilde başladı. Milletvekilleri ve Bakan Tüfenkci’nin programına uygun şekilde hazırlanan tören Belediye Binası ile AVM arasındaki bölüme kurulacak özel bir platformda gerçekleşecek.

İŞTE TÖRENİN AYRINTILARI...

Pazartesi günü belediye binasında yapılacak kupa töreninde bir de konser verilecek. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen kupa törenin detayları açıklandı. Kupa töreni Pazartesi günü saat 17.00’de başlayacak. İlk olarak sarı-siyahlı yönetim, teknik heyet ve futbolcular büyükşehir belediyesine ait üstü açık otobüsle şehir turu atacak. Şehir turunun ardından tören alanına gelecek takımı burada Bakan, milletvekilleri ve belediye başkanı karşılaşacak. Konuşmalar ve havai fişek gösterileri sonrasında yönetim, teknik heyet ve futbolcular tek tek sahneye davet edilecek. Törenin son bölümünde ise ulusal düzeyde tanınmış bir sanatçının konser vereceği belirtildi

FATİH AVCI