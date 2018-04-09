“KÖTÜ OYNADIK” DİYEN BİRİ VAR!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda 1-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir müsabakasını değerlendiren Sportif Direktör Ali Ravcı, kötü oynadıklarını söyledi. Müsabakanın ikinci yarısında tanınmayacak kadar kötü oynadıklarını belirten Ravcı, “Müsabakanın ilk yarısında daha iyi idik, pozisyonlarımız da vardı. Ancak ikinci yarıda tanınmayacak kadar kötü oynadık. Takım beklentilerimizin altında kaldı. Kötü oynadık. Ancak şunu da unutmamak lazım ki karşımızdaki takım şampiyonluk mücadelesi veren bir ekip. Sonuçta onlar içinde ölüm kalım maçıydı. Biz bu maçı hemen unutmak zorundayız. Futbolda günlük düşünmek ve anlık psikolojiden çabuk kurtulmak lazımdır” dedi.

“HENÜZ LİGDE KALMADIK” UYARISI!

Ravcı, ligde kalmama mücadelesi içerisinde kendilerinin de bulunduğu ve henüz rahatlamadıklarını da belirterek, “Ligin alt tarafında inanılmaz bir kurtuluş mücadelesi var. Biz de bu mücadelenin içerisindeyiz. Topladığımız puanla rahatladık dersek doğru olmaz. Bu nedenle mücadelemizi sonuna kadar sürdürmek zorundayız. Aşağıda neyin ne olacağı son ana kadar belli olmaz. Biz sadece bir maç kaybettik. Şimdi önümüzde zorlu bir Alanyaspor maçı var. Onlar da düşmeme mücadelesi veriyor. Bugün bu maçın hazırlıklarına başladık. İnşallah güzel netice alacağımız bir müsabaka olur” diye konuştu.busabahmalatya.com