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 Kötü gidişat için kurban kesti 

Antalyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını ligdeki kötü gidişatın sona ermesi dileğiyle kesilen kurbanın ardından sürdürdü. 

 Kötü gidişat için kurban kesti 

Antalyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını ligdeki kötü gidişatın sona ermesi dileğiyle kesilen kurbanın ardından sürdürdü. 

busabahmalatya
busabahmalatya
31 Ocak 2018 Çarşamba 16:54
 Kötü gidişat için kurban kesti 

Antalyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Atilla Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu gözetimindeki antrenman öncesi takım kaptanı Zeki Yıldırım, ligdeki kötü gidişatın sona ermesi dileğiyle takımı adına kurban kestirdi. Bazı futbolcular kesilen kurbanın kanını kramponlarına sürdü.
Hamza Hamzaoğlu'nun oyuncularıyla sahada kısa bir toplantı yapmasının ardından, ısınma hareketleriyle antrenman başladı. İstasyon, pas ve şut çalışması sonrası antrenman, yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyasporEvkur Yeni MalatyasporKurban
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