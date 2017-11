Bir süre sakatlığından dolayı İstanbul’da tedavi gören ve takımdan 3 hafta ayrı kaldıktan sonra geçtiğimiz hafta takımla antrenmanlara katılan sarı-kırmızlı takımın golcü oyuncusu Eren Tozlu, Alanyaspor maçı öncesinde oynayıp oynamama konusunda teknik heyetle istişare yaptıklarını söyledi. Kondisyon eksikliğine vurgu yapan Tozlu, takımın son durumu ve performansıyla ilgili şunları söyledi:

“SAKATLIKTAN YENİ KURTULDUM”

“Alanyaspor karşısında iyi oynadığımızı düşünüyorum. Rakibin karşısında kaçırdığımız net gol pozisyonlarımız vardı. Eğer o topları gol atsaydık şuan her şey daha farklı olabilirdi. Önceki hafta Başakşehir maçında da aynı durumu yaşadık. Takımın bulunduğu durum itibariyle kötü bir konumda olduğunu düşünmüyorum. Her şeyin normal seyrinde gittiği ve daha da iyi şeylerin bizi beklediğine inanıyorum. Goller illaki gelmeye başlayacaktır. Her maç böyle kısır geçecek diye bir şey yok. Yaklaşık 10 gün kadar takımdan ayrıydım ve sakatlıktan yeni kurtuldum. Biraz kondisyon eksikliğim vardı. Teknik heyetle bir istişare yapmıştık. Hocamızın kararı Batuhan yönünde oldu.”

Süper Lig’in 13. haftasında oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili de konuşan Eren Tozlu, “Beşiktaş maçına kadar iyi hazırlanacağız. Güçlü bir takımla oynayacağımızı herkes biliyor ama goller gelebilir neden olmasın. Kendi saha ve seyirci avantajımızı kullanarak inşallah istediğimiz bir sonuçla stattan ayrılırız.” İfadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ