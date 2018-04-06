“KOŞABİLİYORKEN” ÖZGÜRCE “KOŞ”

Malatya’da da “Koşabiliyorken Koş” projesi açılış yürüyüşü ile başladı. İnönü stadyumunda yapılan açılış yürüyüşüne Vali Ali Kaban, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı ve diğer protokol üyeleri katıldı.

“81 İLDE EŞ ZAMANLI”

Yürüyüş öncesi bir konuşma yapan Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, “Spor Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Koşabiliyorken Koş” projesi Malatya’da başladı. Spor Genel Müdürlüğü tarafından halkımıza sağlıklı ve bilinçli spor yaptırmak amacıyla hayata geçirilen 'Koşabiliyorken Koş' projesi kapsamında, deneyimli antrenörlerimiz eşliğinde halka açık yerlerde spor yapmak isteyen vatandaşlarımıza her türlü destek verilecektir. Ülkemizde spor kültürünün yaygınlaştırılması, halkımıza sağlıklı ve bilinçli spor yaptırmak amacıyla 2012 yılında hayata geçirilen ‘’Koşabiliyorken Koş’’ projesi 2018 yılında Türkiye'nin 81 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün örnek çalışmalarıyla 7'den 77'ye halkımıza spor yapma imkanı veren projenin yeni dönem çalışmaları 81 ilde eş zamanlı olarak başladı.” dedi.

“HER TÜRLÜ DESTEK SAĞLANACAKTIR”

Fındıklı, proje kapsamında engelli vatandaşların özgürce spor yapabileceğini vurgulayarak tüm katılımcıların, spor yapabilmek için kendilerine sağlanan her türlü imkandan ücretsiz faydalanacaklarını söyledi. Sadi Fındıklı, “Türkiye'nin tüm il ve ilçelerini kapsayan proje 3 ayrı uygulamadan oluşurken, Proje, spor alanlarında bilinçli spor yapmak, boş zaman aktivitesi olarak farklı spor branşlarında eğitim verilmesi ve sağlık taraması bölümlerinden oluşuyor. İlimizde bu amaç doğrultusunda deneyimli antrenörlerimizin nezaretinde halkımızın spor yaptığı saatlerde Atatürk Spor Salonunda, İnönü Stadyumunda, Abdullah Gül Parkında, Hürriyet Parkı, Kuyu Önü Tecde Yürüyüş Parkurunda Halkımıza tüm yaş gruplarına spor yapmaları için halkımıza sağlıklı ve bilinçli spor yaptırmak amacıyla her türlü destek sağlanacaktır.” diye konuştu.

Etkinliğe katılan Malatya Valisi Ali Kaban, yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada, insanların sağlıklıyken yürümenin ve koşmanın tadını çıkarması gerektiğini söyledi. Vali Ali Kaban, yürüyüşün sağlık açısından da faydalı olduğunu sözlerine ekledi. Daha sonra yürüyüş yapıldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi