“Koşabiliyorken Koş” Tüm Hızıyla Sürüyor!

Spor Genel Müdürlüğü tarafından sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, çocuk ve gençlerin spora teşvik edilmesi, her yaştaki vatandaşın sağlıklı bir yaşam için beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılımın sağlanması amacıyla hayata geçirilen ‘Koşabiliyorken Koş’ projesi kapsamında Malatya’da 4 bin vatandaş spor yapma imkanına kavuştu. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğiyle yürütülen projenin startı 5 Nisan’da Malatya İnönü Stadı’nda gerçekleştirilmişti. Nisan ayı içerisinde 7’den 70’e 4 bin vatandaş, tecrübeli antrenörlerle birlikte spor yaptı. İl Müdürlüğü’nde görevli antrenörler nezaretinde Atatürk Spor Salonu, İnönü Stadı, Abdullah Gül Parkı, Hürriyet Parkı, Kuyu Önü Tecde Yürüyüş Parkurunda tüm yaş gruplarından vatandaşların sağlıklı ve bilinçli spor yapması amacıyla stantlar oluşturuluyor. Vatandaşlar, gruplar halinde daha bilinçli spor yapma imkanına kavuşuyor. Nisan ayı içerisinde başarılı bir şekilde yürütülen ve 40 antrenörün görev yaptığı ‘Koşabiliyorken Koş’ projesi Malatya genelinde yaygınlaşırken, vatandaşlarında ilgisi giderek büyüyor.