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Koşabiliyorken Koş Projesi Hız Kesmiyor

Spor Genel Müdürlüğü tarafından sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, çocuk ve gençlerin spora teşvik edilmesi, her yaştaki vatandaşın sağlıklı bir yaşam için beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılımın sağlanması amacıyla hayata geçirilen ‘Koşabiliyorken Koş’ projesi kapsamında vatandaşlar hentbol oynadı.

Koşabiliyorken Koş Projesi Hız Kesmiyor

Spor Genel Müdürlüğü tarafından sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, çocuk ve gençlerin spora teşvik edilmesi, her yaştaki vatandaşın sağlıklı bir yaşam için beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılımın sağlanması amacıyla hayata geçirilen ‘Koşabiliyorken Koş’ projesi kapsamında vatandaşlar hentbol oynadı.

20 Nisan 2018 Cuma 11:50
Koşabiliyorken Koş Projesi Hız Kesmiyor

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğiyle yürütülen projenin startı 5 Nisan’da Malatya İnönü Stadı’nda gerçekleştirilmişti. İl Müdürlüğü’nde görevli antrenörler nezaretinde Atatürk Spor Salonu, İnönü Stadı, Abdullah Gül Parkı, Hürriyet Parkı, Kuyu Önü Tecde Yürüyüş Parkurunda tüm yaş gruplarından vatandaşların sağlıklı ve bilinçli spor yaptırmak amacıyla her türlü destek sağlanıyor. Etkinliğe Malatya’da yediden yetmişe büyük ilgi gösteren vatandaşlar, uzman eğitmenlerin nezaretinde spor yapıyor. Proje kapsamında vatandaşlar, eğitmenler tarafından hentbol oynadı. Zevkli geçen müsabakalara katılan vatandaşların çok eğlendikleri görüldü.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 20.04.2018 12:36
Anahtar Kelimeler:
MalatyaKoşabiliyorken Koş
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