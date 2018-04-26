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Korkumuz Yok!

Süper Lig’de bu sezon istikrarlı şekilde forma giyen Yeni Malatyaspor’un genç oyuncusu Sadık Çiftpınar, küme düşme endişesi yaşamadıklarını belirtti. Bulundukları konum itibariyle karamsar olmadığını ifade eden Çiftpınar, “Altımızda 7 tane takım var. Bunlar arasından 2 tanesi küme düşecek. Yeni Malatyaspor’u onlar arasına katmıyorum. Çünkü birlik beraberliğimiz ve kalitemiz bu konuda sıkıntı yaşamayacağımızı gösteriyor.” Dedi.

Korkumuz Yok!

Süper Lig’de bu sezon istikrarlı şekilde forma giyen Yeni Malatyaspor’un genç oyuncusu Sadık Çiftpınar, küme düşme endişesi yaşamadıklarını belirtti. Bulundukları konum itibariyle karamsar olmadığını ifade eden Çiftpınar, “Altımızda 7 tane takım var. Bunlar arasından 2 tanesi küme düşecek. Yeni Malatyaspor’u onlar arasına katmıyorum. Çünkü birlik beraberliğimiz ve kalitemiz bu konuda sıkıntı yaşamayacağımızı gösteriyor.” Dedi.

26 Nisan 2018 Perşembe 13:42
Korkumuz Yok!

Yeni Malatyaspor’un başarılı savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, Beşiktaş’a maçında büyük takımlara karşı sezonun deplasmanda oynanan maçlar arasında en iyi performansı sergilediklerini söyledi. Akhsarspor maçı hazırlıklarının sürdüğü Nurettin Soykan Tesisleri’nde gazetecilere açıklamalarda bulunan genç oyuncu küme düşme korkusu yaşamadıklarını belirtti.

“ADAM PAYLAŞIMINDAN DOLAYI GOLÜ YEDİK”

İstanbul’a giderken hedeflerinin en az 1 puan olduğunu anımsatan Sadık, “Rakibimizi iyi analiz ederek maça iyi hazırlandık. Karşılaşmaya başlangıçta da sıkıntı yoktu. 40 bin taraftarın karşısında Beşiktaş’a karşı oynuyorsunuz. Kenarlardan gelen ortalarla pozisyon bulabildiler. Onun dışında net bir pozisyon vermedik. Talisca’nın bir kafa vuruşunda Fabien gole izin vermedi. 82. Dakikaya kadar hiçbir sıkıntı yoktu. Gerçekten takım arkadaşlarımla beraber iyi mücadele ettik. 1 puan alacağımıza inanmıştık. Kendi aramızda rakibin içeriye çok fazla adamla girdiğini konuşmuştuk. Dışarıdan gelen Talisca’yı takip etmemiz gerektiğini hafta boyunca ve maç esnasında konuştuk. Belki de bir saniyelik adam paylaşımından dolayı golü yedik. Bu sene büyük takımlara karşı deplasmanda oynadığımız maçlardaki en iyi performansımızdı. Puan almaya çok yaklaşmıştık. Sağlık olsun. Önümüzde Akhisarspor maçı var. Taraftarlarımızın desteğiyle inşallah hafta sonu güzel bir galibiyet alıp puanımızı 41 yapmak istiyoruz.”şeklinde konuştu.

“LİGİ EN İYİ YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ”

Düşme korkusu yaşamadıklarını belirten Çiftpınar, “Bulunduğumuz konum itibariyle çok karamsar bir durum yok. Altımızda 7 tane takım var. Bunlar arasından 2 tanesi küme düşecek. Yeni Malatyaspor’u onlar arasına katmıyorum. Çünkü birlik beraberliğimiz ve kalitemiz bu konuda sıkıntı yaşamayacağımızı gösteriyor. Bunu zaten 30 hafta boyunca gösterdik. Son 4 maçta alabileceğimiz en yüksek puanları alıp hem kulüp hem de bireysel performanslarımız açısından ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
YENİMALATYASPORSADIK ÇİFTPINAR
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