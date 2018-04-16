KORKULARI YOK !

Takımdaki son durum ve hedefleriyle ilgili İHA’ya açıklamada bulunan Ravcı, “Geçen hafta son dakikada yediğimiz golle 2 puanı kaybettik. Olabilir, sonuçta futbol bir hatalar oyunu. Bu takım ve futbolcular bize çok maç kazandırdı, çok puanlar aldı. Canları sağ olsun. Kalan 5 haftada da en iyisini yapacaklarından kimsenin şüphesi olmasın. Söylediğim gibi futbolda bu tür kazalar olabiliyor. Ligden düşme gibi bir korkumuz yok. Ancak yukarılara oynama gibi bir hedefimiz var” şeklinde konuştu.

“YÜZDE YÜZE YAKIN BİR BAŞARI ORANIMIZ SÖZ KONUSU”

Ravcı, bu sene koydukları hedefe çok yakın olduklarını da belirterek, “Sezona başlarken yönetimimiz ligde kalma gibi bir hedef belirledi. Şimdi bu hedefe oldukça yakınız. Kulüp olarak her sene hedefi gerçekleştirme noktasında yüzde yüze yakın bir başarı oranımız söz konusu. İnşallah bu senede puan olarak 44 puanın üzerine çıkarız. Evkur Yeni Malatyaspor olarak bu sezon yönetimimiz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve taraftarımız güzel bir sinerji ortaya koyarak önemli bir iş başardı bana göre. Tabi lig henüz bitmedi ve biz kalan haflarda da üst düzey mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu. busabahmalatya.com