Korkulan oldu E bloke cezası geldi!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 51 sayılı toplantısında aldığı kararları açıkladı. Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK’ya sevk edilen Yeni Malatyaspor’a verilen ceza şöyle: “EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 09.02.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN ALT D, E, F, G bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.”