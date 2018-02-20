Köprü tamam sıra kavşakta!

Malatya Stadyumu’na ulaşımı kolaylaştırmak, maç izleyen 27.044 taraftarın ve görevlilerin tahliyesini sağlamak ve İnönü Üniversitesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi’nin ulaşım yükünü hafifletmek için projelendirilip, inşa çalışmasına başlanan Köprülü Kavşak’ın yapım işi hızla ilerliyor. Daha birkaç ay önce ayakları dikilen kavşağın bu kez de köprü kısmı tamamlandı. Köprünün iki ucu tamamen bitirilip dolgu işlemi yapılırken, orta ayaklarından sonra üst bağlantıları da yapılarak, asfalt serilecek hale getirildi. Üst bağlantısının yapılması işlemi, yan yolların dolgusu ve istinat duvarları asfalt serilecek düzeye getirildiğinde sadece 2 aylık işi kalacak köprülü kavşağın bitirilmesi durumunda Malatya, Elazığ ve Üniversite yönünden stada ulaşım doğrudan ve ışıklara takılmadan gerçekleştirilecek. Yeni kavşağın en geç sezon sonuna kadar tamamlanması planlanırken, tam kapasiteyle faaliyete geçmesinin en az 4 ayı bulacağı, öğrenildi.