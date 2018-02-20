Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 11°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115150
ALTIN
163.565
DOLAR
3.7930
STERLİN
5.3094
EURO
4.6843

Köprü tamam sıra kavşakta!

Malatya Stadyumu, İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi ve şehrin doğu bağlantısını sağlayan D300 karayolu üzerine yapılan Köprülü Kavşak’ta çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor. Köprü’yü tamamlayan müteahhit firma, şimdi ise kavşağın bağlantılarını sağlayacak yan bağlantıların asfaltlama işini yapacak. Köprülü kavşağın sezon sonuna yetiştirilmesi bekleniyor.

Köprü tamam sıra kavşakta!

Malatya Stadyumu, İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi ve şehrin doğu bağlantısını sağlayan D300 karayolu üzerine yapılan Köprülü Kavşak’ta çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor. Köprü’yü tamamlayan müteahhit firma, şimdi ise kavşağın bağlantılarını sağlayacak yan bağlantıların asfaltlama işini yapacak. Köprülü kavşağın sezon sonuna yetiştirilmesi bekleniyor.

busabahmalatya
busabahmalatya
20 Şubat 2018 Salı 13:39
Köprü tamam sıra kavşakta!

Malatya Stadyumu’na ulaşımı kolaylaştırmak, maç izleyen 27.044 taraftarın ve görevlilerin tahliyesini sağlamak ve İnönü Üniversitesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi’nin ulaşım yükünü hafifletmek için projelendirilip, inşa çalışmasına başlanan Köprülü Kavşak’ın yapım işi hızla ilerliyor. Daha birkaç ay önce ayakları dikilen kavşağın bu kez de köprü kısmı tamamlandı. Köprünün iki ucu tamamen bitirilip dolgu işlemi yapılırken, orta ayaklarından sonra üst bağlantıları da yapılarak, asfalt serilecek hale getirildi. Üst bağlantısının yapılması işlemi, yan yolların dolgusu ve istinat duvarları asfalt serilecek düzeye getirildiğinde sadece 2 aylık işi kalacak köprülü kavşağın bitirilmesi durumunda Malatya, Elazığ ve Üniversite yönünden stada ulaşım doğrudan ve ışıklara takılmadan gerçekleştirilecek. Yeni kavşağın en geç sezon sonuna kadar tamamlanması planlanırken, tam kapasiteyle faaliyete geçmesinin en az 4 ayı bulacağı, öğrenildi.

FATİH AVCI

Son Güncelleme: 20.02.2018 17:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAZIRLIKLAR START ALDI!
HAZIRLIKLAR START ALDI!
KADRO SIKINTISI
KADRO SIKINTISI
12 PUAN TOPLADI
12 PUAN TOPLADI

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim