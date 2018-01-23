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KONYA’DA PUANLAR PAYLAŞILDI

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

KONYA’DA PUANLAR PAYLAŞILDI

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
23 Ocak 2018 Salı 13:50
KONYA’DA PUANLAR PAYLAŞILDI

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mete Kalkavan x, Ceyhun Sesigüzel x, Esat Sancaktar x
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Ferhat xx (Eren Albayrak dk. 46 xx), Moke x, Skubic xx, Ali Turan x, Filipovic xx, Milosevic xxx, Ali Çamdalı xx, Ömer Ali xx, Vedat Bora xx (Orkan Çınar dk. 72 xx), Yatabare x (Hadziahmetobvic dk. 84 ?)
Yedekler: Patrik, Emrullah Şalk, Volkan, Selim, Musa Araz, Fofana, Manyama
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Trabzonspor: Onur xx, Tomas Hubocan xx, Durica x, Pereira xx, Filip Novak xx, Yusuf Yazıcı xx (Sosa dk. 55 xx), Onazi xx (Rodallega dk. 80 ?), Okay xx, Abdülkadir xx, Burak Yılmaz xxx, N’Doye xx (Bero dk. 72 x)
Yedekler: Alvarado, Uğurcan, Uğur Demirok, Kamil Ahmet, Batuhan, Kucka, Olcay
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Milosevic (dk. 77), Orkan (dk. 90+4) (Atiker Konyaspor), Burak Yılmaz (dk. 83 pen. ve dk. 90)
Kırmızı kartlar: Ali Turan (dk. 18) (Atiker Konyaspor), Hubocan (dk. 90+2) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Ömer Ali, Ali Çamdalı, Moke, Filipovic (Atiker Konyaspor), N’Doye, Hubocan, Uğur (Trabzonspor) busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaKonya Büyükşehir BelediyesiKonyasporTrabzonsporBusabahmalatya.com
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