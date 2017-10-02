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Konya moralli geliyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında sahasında konuk ettiği Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes’i 2-1 yenerek, Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Atiker Konyaspor yarın oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı için Malatya’ya moralli geliyor.

30 Eylül 2017 Cumartesi 12:24
Konya moralli geliyor

  Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’de yarınki rakibi Atiker Konyaspor Malatya’ya UEFA Avrupa Ligi’nde aldığı galibiyettin moraliyle geliyor. Yeşil beyazlılarda teknik direktör Mustafa Reşit Akçay takımının aldığı güzel sonucun büyütülmemesi gerektiğini söylerken, Malatya’da oynanacak Yeni Malatyaspor – Konyaspor maçını düşünmeye başladıklarını belirtti. Yarın ki maça yorgun bir takımla çıkmamak için kadroda rotasyona gitmesi beklenen deneyimli teknik adam, Konyaspor yönetimi aracılığıyla Yeni Malatyaspor maçının saat 14.00’den akşam saatlerine alınmasını TFF’den talep etmiş ancak, maç programlaması önceden yapıldığı için bu istek geri çevrilmişti.  

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