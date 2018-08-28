Konya mesaisi başladı

Süper Lig’in ilk 3 haftasını 2 galibiyet, 1 beraberlikle geçerek taraftarını memnun eden Yeni Malatyaspor, cuma akşamı saat 21.45’te sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılılarda Kayserispor maçındaki iyi oyun ve alınan 1 puanın yanı sıra sakat oyuncuların da iyileşmesi moralleri yükseltirken, teknik direktör Erol Bulut’un iyi oyundan dolayı futbolcularını tebrik ettiği öğrenildi.

Hafif sakatlığı bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Murat Yıldırım dışında eksik bulunmazken, iki oyuncunun da maç gününe kadar hazır hale geleceği belirtildi. Göztepe maçı hazırlıkları esnasında üst arka adalesinden sakatlanan tecrübeli oyuncu Murat Yıldırım’ın takımdan ayrı düz koşulara başladığı bildirildi. Bu arada transferde hareketli saatlerin yaşandığı Yeni Malatyaspor’da anlaşma sağlanan Trabzonsporlu Mustafa Akbaş’tan sonra orta sahaya da transfer yapılacağı ve alınacak ismin yabancı olacağı bildirildi. Mustafa Akbaş ile savunmasını güçlendirmek isteyen kaplanlar, Mısır ligine transfer olarak takımdan ayrılan Azubuike’nin yerini ise yine yabancı bir futbolcuyla doldurmayı planlıyor. busabahmalatya.com