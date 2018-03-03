KONYA ÇIKARMASI!

Yeni Malatyaspor yarın deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı için özel uçak kiraladı. Sarı kırmızılı kulübün bu kararının altından alt yapıdan da 3 kategorinin Konyaspor ile karşılaşacak olması çıktı. A takımda teknik heyet ve yönetimle birlikte 40 kişi yer alırken, U21 kafilesi de alt yapı hocalarıyla birlikte 30 kişilik bir ekip listesi verdi. U19 ve U17 ise toplam 35 kişi yer alınca özel uçağın mürettebat birlikte 110 kişiyi bulduğu öğrenildi. Ekonomik anlamda her kafilenin ayrı ayrı yolculuk yapmasının kulübe hem daha fazla maliyet hem de daha fazla eziyet getireceğini göz önünde bulunduran kulüp yetkilileri yaklaşık 40 bin liraya uçak kiraladı.

FATİH AVCI - Busabah Gazetesi