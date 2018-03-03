Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116859
ALTIN
161.932
DOLAR
3.8162
STERLİN
5.2530
EURO
4.7035

KONYA ÇIKARMASI!

Konyaspor ile Yeni Malatyaspor’u karşı karşıya getirecek Süper Lig müsabakasının yanı sıra her iki takımın U21, U19 ve U17 takımları da bir biriyle oynayacak. Bunun için deplasmana özel uçakla gidecek sarı kırmızılılar 4 kafileyle birlikte adeta Konya’ya çıkarma yapacak.

KONYA ÇIKARMASI!

Konyaspor ile Yeni Malatyaspor’u karşı karşıya getirecek Süper Lig müsabakasının yanı sıra her iki takımın U21, U19 ve U17 takımları da bir biriyle oynayacak. Bunun için deplasmana özel uçakla gidecek sarı kırmızılılar 4 kafileyle birlikte adeta Konya’ya çıkarma yapacak.

busabahh
busabahh
03 Mart 2018 Cumartesi 12:50
KONYA ÇIKARMASI!

Yeni Malatyaspor yarın deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı için özel uçak kiraladı. Sarı kırmızılı kulübün bu kararının altından alt yapıdan da 3 kategorinin Konyaspor ile karşılaşacak olması çıktı. A takımda teknik heyet ve yönetimle birlikte 40 kişi yer alırken, U21 kafilesi de alt yapı hocalarıyla birlikte 30 kişilik bir ekip listesi verdi. U19 ve U17 ise toplam 35 kişi yer alınca özel uçağın mürettebat birlikte 110 kişiyi bulduğu öğrenildi. Ekonomik anlamda her kafilenin ayrı ayrı yolculuk yapmasının kulübe hem daha fazla maliyet hem de daha fazla eziyet getireceğini göz önünde bulunduran kulüp yetkilileri yaklaşık 40 bin liraya uçak kiraladı.

FATİH AVCI - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
KonyasporYeni MalatyasporKonya’ya çıkarmaMalatyaMaç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DİA'DAN TALİHSİZ SAKATLIK
DİA'DAN TALİHSİZ SAKATLIK
GEZ DÜNYAYI YEN KONYA’YI!
GEZ DÜNYAYI YEN KONYA’YI!
KUPAYI YMS’Lİ FUTBOLCULARIN ELİNDEN ALDILAR
KUPAYI YMS’Lİ FUTBOLCULARIN ELİNDEN ALDILAR

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim