Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) 2018-2019 sezonu Ampute Futbol Süper Ligi’nin fikstürünü yayınladı. Ampute Futbol Süper Ligi’nde ilk hafta maçları 25 Kasım’da oynanacak. Yeni sezonda Malatya’yı Süper Lig’de temsil edecek Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü de hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Ampute takımı teknik sorumlusu Suat Canlı, “Şu an antrenmanlarımız ve transfer görüşmelerimiz sürüyor. Süper Lig’de yarışacağımızdan artık seviye arttı. Ona göre takım kurup, bu seviyeye göre hazırlanıyoruz. Şimdilik konuşmak için erken, birkaç hazırlık maçı yapabilirsek uyum sorununu sezon başlangıcına kadar atmış olacağız” şeklinde konuştu.

Ligde ilk haftanın programı ise şöyle oluştu: 12.00 Bursagücü Ampute Spor Kulübü-Şehit Kamil Engelliler Spor Kulübü (Mihraplı Odunluk Futbol Sahası) 14.00 Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü-Osmanlı Engelliler Spor Kulübü (Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu futbol sahası) 13.00 İstanbul Özürlüler Spor Kulübü-Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (Bakırköy Belediyesi Atatürk Spor Yaşam Köyü 2 nolu saha) 12.00 TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü-İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (Bilkent 19 Eylül Spor Kompleksi) 14.00 İstanbul Yeditepe Engelliler Spor Kulübü-Pendik Engelliler Spor Kulübü (Ayazağa Yusuf Tunaoğlu Ampute Futbol Sahası)