Kongre tarihi belirlendi

Yeni Malatyaspor tüzük gereği hır yıl sezon sonunda gerçekleştirmesi zorunlu mali kongresini 27 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapacak. Üyelere bilgilendirme mesajı gönderilirken, mali genel kurul için hazirun listesinde çoğunluk şartı aranacak. Bu tarihte gerekli çoğunluk sağlanamaması halinde genel kurul 17 Haziran Pazar saat 10.00’da Battalgazi Belediyesi’nin yeni kongre salonunda yapılacak. Gelir-gider tablosu ve yeni sezonun tahmini bütçesinin açıklanacağı genel kurulda Adil Gevrek yönetimi mali açıdan ibraya sunulacak.

Geçtiğimiz sezon 90 milyon olarak açıklanan bütçede yapılan harcamalar kamuoyuyla paylaşılacak. Yeni sezon bütçesini belirlemek için kulüp çalışanları ve yönetimiyle hummalı bir araştırma içersine giren başkan Adil Gevrek, locaların satışa çıkarılacak olması ve yine kombinelerin de satılabilecek olması nedeniyle bu sezon tahmini bütçeyi bir hayli artıracak. TFF’den gelecek paranın da artmasıyla birlikte bu sezon tahmini bütçenin 125 milyon dolayında gerçekleşmesi bekleniyor. Sarı kırmızılı kulüp kongre haberini resmi sitesinden de duyurarak, camiayı ve üyeleri davet etti.

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