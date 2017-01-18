Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporlarının 2017 yılı faaliyet programında yer alan, Elazığ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Yakup Kılıç Spor Salonunda ve Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Spor Salonunda yapılan Okullar Arası Basketbol Gençler A (kız-erkek) Grup Müsabakaları sona erdi. Müsabakalara 14 İlden 20 takım, 240 sporcu katıldı. Üç gün süren müsabakalar sonunda Malatya’yı temsil eden Konak Anadolu Lisesi grubu kızlarda birinci olarak tamamladı. Konak Anadolu Lisesi aldığı bu başarıyla yarı finale katılma hakkı kazandı. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı bir mesaj yayımlayarak, Konak Anadolu Lisesi sporcularına ve idarecilerini tebrik etti.

İHA