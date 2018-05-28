Komşuya yenildiler

Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından organize edilen Süper Deplasmanlı Futbol Ligi'nde, Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü, Elazığ Atatürk Stadyumu'nda Elazığ Hazar Özel Sporcular Spor Kulübü'yle karşı karşıya geldi. Centilmence ve dostça geçen mücadeleyi Elazığ Hazar Özel Sporcular Spor Kulübü 3-1 kazandı. Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü Başkanı Kazım Aydoğan, "Turkcell Süper Deplasmanlı Futbol Ligi'nde takımımız Elazığ Hazar Özel Sporcular Spor Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu. Rakibimizi tebrik ediyorum. Sporcularımız ve antrenörlerimizin ellerine sağlık. Güzel ev sahipliğinden dolayı Elazığ ekibine teşekkür ediyorum" dedi.