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Komşuya yenildiler

Süper Deplasmanlı Futbol Ligi'nde mücadele eden Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü, deplasmanda Elazığ Hazar Özel Sporcular Spor Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu.

Komşuya yenildiler

Süper Deplasmanlı Futbol Ligi'nde mücadele eden Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü, deplasmanda Elazığ Hazar Özel Sporcular Spor Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 10:56
Komşuya yenildiler

Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından organize edilen Süper Deplasmanlı Futbol Ligi'nde, Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü, Elazığ Atatürk Stadyumu'nda Elazığ Hazar Özel Sporcular Spor Kulübü'yle karşı karşıya geldi. Centilmence ve dostça geçen mücadeleyi Elazığ Hazar Özel Sporcular Spor Kulübü 3-1 kazandı. Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü Başkanı Kazım Aydoğan, "Turkcell Süper Deplasmanlı Futbol Ligi'nde takımımız Elazığ Hazar Özel Sporcular Spor Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu. Rakibimizi tebrik ediyorum. Sporcularımız ve antrenörlerimizin ellerine sağlık. Güzel ev sahipliğinden dolayı Elazığ ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

HABER MERKEZİ

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Süper Deplasmanlı Futbol LigiTurgut Özal Özel Çocuklar Spor KulübüElazığ Hazar Özel Sporcular Spor Kulübü
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