Süper Lig’in iki yeni takımı Yeni Malatyaspor ile Sivasspor TFF 1. Lig’deki son 90 dakikalarına Yeni Sivas 4 Eylül Stadı’nda çıktı. 2016 – 2017 futbol sezonunda TFF 1. Lig’i sürklase eden Yeni Malatyaspor, Kuluncak, Hekimhan ve Arapgir ilçelerinden sınır komşusu olduğu Sivas’a şampiyonluğu adeta kendi eliyle hediye etti. Sivas’ta alacağı bir beraberlik halinde bile sezonu şampiyon olarak tamamlayacak sarı kırmızılı ekibimizde sakatlığı olan Murat Akça ve Ayite ile cezalı Azubuike forma giymedi.

SİVAS İDEAL KADRO, YMS REVİZYON İLE ÇIKTI!

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, bu eksiklerin yanında kadroda revizyona gidince farklı mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Kalede Ertaç, savunmada Sezer, orta sahada Rahman ve Mba, forvette Amutu gibi isimlere şans veren Buz, daha çok forma şansı bulamayan isimleri de değerlendirmek istedi. Ev sahibi takım ise ideal kadrosuyla sahaya çıkarken, tribünlerde yaklaşık 20 bin Sivaslı müthiş bir destek sağladı. Malatyaspor için ayrılan yer tamamen dolarken, 1000 civarında futbolsever karşılaşmayı kendilerine ayrılan yerden takip etti. Protokol tribününde ise Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Milletvekilleri, Sivas Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Aydın TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve çok sayıda davetli yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

10. dakikada Sivasspor 1 – 0 öne geçti. Martines’in ceza sahası içerisine ortasında Burhan'in indirdiği topla buluşan Emre meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1 – 0 Yeni Malatyaspor’lu oyuncular ofsayt diye itiraz etse de hakemin kararı değişmedi.

17. dakikada Rıdvan’ın ortasında Galip'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

44. dakikada Rıdvan’ın pasında ceza sahası içerisinde Galip’in şutunda top kaleciden döndü.

Sivasspor farkı ikiye çıkardı. ilk yarıda son saniyeler oynanırken, Leandro’nun topuk pasında topla buluşan Emre gelişine sert bir vuruş yaparak, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2 - 0

46.dakikada Yeni Malatyaspor atağı sağdan gelişti. Son çizgiye inen Pereira çalımlara ceza sahasına sokuldu, pasını Amutu’ya aktardı. Siyahî oyuncu kale alanı içinden topu kaleciye nişanlayınca maçın kırılma anı değerlendirilemedi.

50. dakikada Leandro’nun pasında Emre’nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 3 - 0

58. dakikada ceza sahası dışından aldığı topu sürerek ceza sahası içerisine giren Leandro, rakiplerini geçerek kalecinin sol tarafından meşin yuvarlağı filelere yolladı. 4-0

77. dakikada hakeme itiraz eden Sedat, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında tabela değişmedi ve maç Sivasspor’un 4 – 0’lık üstünlüğü ile geçildi.













FATİH AVCI