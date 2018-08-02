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Komşuya destek sürüyor

Geçtiğimiz günlerde başlatılan Elazığspor'a yardım kampanyasına bir destek de Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’dan geldi.

Komşuya destek sürüyor

Geçtiğimiz günlerde başlatılan Elazığspor'a yardım kampanyasına bir destek de Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’dan geldi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 17:24
Komşuya destek sürüyor

Elazığ Valiliği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz destekte bulundu. Elazığ Valiliği tarafından geçtiğimiz günlerde başlatılan Elazığspor'a yardım kampanyasına bir destek de Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’dan geldi. Başkan Yanılmaz, şehrin takımına sahip çıkmak adına her bireyin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade ederek, takıma 25 bin TL bağışta bulundu. Herkesi Elazığspor'a destek vermeye davet eden Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Bugün Elazığsporumuza yardım kampanyasına destek vermek üzere Ziraat Bankası'na geldik. Mücahit Yanılmaz olarak yardımımızı yaptık. Ben bu vesileyle bütün iş adamlarımızı, Elazığspor sevdalılarını, taraftarlarını yardım yapmaya, destek vermeye, lige başlarken daha hazırlıklı bir şekilde başlamasına vesile olacak destekleri vermeye davet ediyorum. İnşallah gelecek Elazığspor'un geleceği olacaktır” dedi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
KomşuDestekElazığspor
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