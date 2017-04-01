Tarihinde ilk kez İstanbul'da oynanan doğunun derbisini kazanan yine Malatyaspor oldu. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanan TFF 1. Lig 26. hafta maçında Elazığspor ile karşılaşan lider Yeni Malatyaspor, Eren Tozlu'nun kaydettiği golle 3 puanın sahibi oldu.Maçın bitiş düdüğüyle saha içi karışırken her iki takım oyuncuları bir birine girdi. 53 puana ulaşan Yeni Malatyaspor şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü...
01 Nisan 2017 Cumartesi 20:46
TFF 1. Lig’in 26. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda karşılaştığı Elazığspor’u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar 5. dakikada sol kanattan Murat Yıldırım’ın açtığı ortada kaleci Çağlar’ın elinden kaçırdığı topa arka direkte topla buluşan Eren Tozlu’nun röveşatasında meşin yuvarlak yandan auta gitti.
51. dakikada sol kanatta topla buluşan Dialiba’nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top direkten döndü. Dönen topu kale sahasında kontrol eden Eren Tozlu’nun vuruşunda kaleci Çağlar topu kornere çeldi.
60. dakikada ceza yayı üzerinde Dialiba’nın pasında topla buluşan Eren Tozlu’nun yaptığı vuruşta savunmaya çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
71. dakikada sağ kanattan İrfan’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi ön direkte Eren’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar’da kaldı.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Hakemler: Koray Gençerler xx, Cumhur Altay xx, Mehmet Salih Mazlum xx Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Caner xx, Rahman Buğra xx, Murat Akça xx, Sezer xx, İrfan xxx (Mba dk. 73 x), Murat Yıldırım xx, Azubuike xxx, Dialiba xx, Pereira xxx (Yiğitcan dk. 90+4 ?), Eren xxx (Amutu dk. 88 ?) Yedekler: Hakan, Mehmet Sak, Sadık, Amutu, Ahmet Aras Teknik Direktör: İrfan Buz Elazığspor: Çağlar xx, Mehmet Yiğit xx, Mehmet Ozan xx, Onur xx, Berk xx, Hakan xx, Binya xx (Mesut dk. 69 x), Traore xx, Diarra xx (Cajic dk. 46 x), Youssef xx (Timur Bayram dk. 88 ?), Kehinde xx Yedekler: Serdar, Adem, Alparslan, Murat Teknik Direktör: Bayram Bektaş Gol: Eren Tozlu (dk. 60) (Evkur Yeni Malatyaspor) Sarı kartlar: Eren Tozlu, Murat Yıldırım, Murat Akça, Azubuike (Evkur Yeni Malatyaspor) Çağlar, Hakan Bilgiç (Elazığspor)
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