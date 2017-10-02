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“Adalet istiyoruz”

Komşunun elektriğini kestiler!

Elazığspor Kulübü resmi web sitesi aracılığıyla yayınladığı mesajda elektrik kesintisine neden olan firma eleştirildi.

30 Eylül 2017 Cumartesi 12:16
Komşunun elektriğini kestiler!

 TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, yaşanan elektrik kesintisi problemine ilişkin olarak bir açıklama yayımladı. Bordo-beyazlı kulüpten konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada,

“26 Eylül 2017 tarihinde geçmiş döneme ait borçlarından dolayı kulüp tesislerimizin elektriği AKSA Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kesilmiştir. Kamuoyunun da bildiği üzere iki günden bu yana kulüp tesislerimizin elektrikleri kesik durumdadır. AKSA Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin kulübümüzün yaşadığı sıkıntılı süreçten habersizmiş gibi kulübümüze karşı uyguladığı bu yaptırım vatanına, milletine ve bayrağına sadık bir şehrin marka değeri olan Elazığspor’a reva görülemez. Kulüp yönetimimizin bir yandan FİFA nezdinde bulunan dosyaları bir yandan da mevcut futbolculara ait ödemelerin gerçekleştirmesi konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığı bir ortamda AKSA Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş’nin bu tutumunu siz değerli kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Takımımızın hafta sonu sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesi yaşanan bu olay teknik heyet ve futbolcularımızın motivasyonunu da olumsuz yönde etkilemiştir. Aynı zamanda Çaykur Rizespor’un sponsoru olan AKSA Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş’nin, rakibimizle oynayacağımız bir karşılaşma öncesi kulübümüze karşı takındığı bu tavrı manidar bulduğumuzu belirtmek isteriz.Ayrıca, kulüp tesislerimizin elektriklerinin kesik olmasından ötürü Çaykur Rizespor maçı öncesi takımımızın Elazığ Park Dedeman Otel’de kampa girmesine karar verilmiştir” denildi.

İHA
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