Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
sağanak
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
103328
ALTIN
193.004
DOLAR
4.6425
STERLİN
6.2429
EURO
5.4711

Komşunun elektriği hala kesik!

Elektrik borcundan dolayı firma tarafından elektrikleri kesilen Elazığ Atatürk Stadyumu çimlerine jeneratörle yeniden su verildi.

Komşunun elektriği hala kesik!

Elektrik borcundan dolayı firma tarafından elektrikleri kesilen Elazığ Atatürk Stadyumu çimlerine jeneratörle yeniden su verildi.

22 Mayıs 2018 Salı 11:06
Komşunun elektriği hala kesik!

Elektrikleri kesik olması nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Elazığ Atatürk Stadyumu çimlerine jeneratörle yeniden su verildi. Türkiye’de UEFA kriterlerine uygun yapılan yeni stadyumlarda dahil olmak üzere zemin konusunda parmakla gösterilen Elazığ Atatürk Stadyumu’nun çimleri kurumaktan kurtarıldı. Bir süredir borcu nedeniyle firma tarafından kapatılan elektriklerin açılmaması ve mevcut jeneratörün de yeterli gelmemesi nedeniyle çimler sulanamadı. Son 2 haftada yağışların etkisi ile kurumaktan kurtulan ancak 2 gündür sıcak havanın etkisini göstermeye başlamasıyla tekrar kuruma tehlikesi geçiren çimler için bu kez Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Acar devreye girdi. Acar, kurumdan temin edilen yeni bir jeneratör sayesinde çimlerin sulanmasını sağladı.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaAtatürk StadyumuUefa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pütürge Belediyespor'da transfer görüşmeleri
Pütürge Belediyespor'da transfer görüşmeleri
Yeni Malatyaspor tarihinde bir ilk
Yeni Malatyaspor tarihinde bir ilk
Başkan Orhan Barman'dan sezon değerlendirmesi
Başkan Orhan Barman'dan sezon değerlendirmesi

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim