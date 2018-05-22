Komşunun elektriği hala kesik!

Elektrikleri kesik olması nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Elazığ Atatürk Stadyumu çimlerine jeneratörle yeniden su verildi. Türkiye’de UEFA kriterlerine uygun yapılan yeni stadyumlarda dahil olmak üzere zemin konusunda parmakla gösterilen Elazığ Atatürk Stadyumu’nun çimleri kurumaktan kurtarıldı. Bir süredir borcu nedeniyle firma tarafından kapatılan elektriklerin açılmaması ve mevcut jeneratörün de yeterli gelmemesi nedeniyle çimler sulanamadı. Son 2 haftada yağışların etkisi ile kurumaktan kurtulan ancak 2 gündür sıcak havanın etkisini göstermeye başlamasıyla tekrar kuruma tehlikesi geçiren çimler için bu kez Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Acar devreye girdi. Acar, kurumdan temin edilen yeni bir jeneratör sayesinde çimlerin sulanmasını sağladı.

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