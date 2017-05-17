17 Mayıs 2017 Çarşamba

Komşunun başkanı Malatyalıları Sivas’a davet etti... El ele kol kola Süper Lig’e!

Bu sezon TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen iki takım son hafta öncesi belli olurken, iki komşu şehrin başarısı Türk futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bir birine sınır olan Malatya ve Sivas’ın aynı zamanda son hafta karşı karşıya gelecek olması da ayrı bir tesadüf olarak öne çıkarken, ev sahibi kulübün başkanı Mecnun Odyakmaz Malatyalıları Sivas’a davet etti. Şampiyonluk maçını birlikte izleme teklifinde bulunan Odyakmaz’ın açıklamalarına Yeni Malatyaspor cephesinden de olumlu yanıt geldi.

17 Mayıs 2017 Çarşamba 11:00
Komşunun başkanı Malatyalıları Sivas’a davet etti... El ele kol kola Süper Lig’e!

  Yeni Malatyaspor’un Boluspor ile 1 – 1 berabere kaldığı haftada deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak, Eskişehirspor’un puan kaybı yaşamasıyla Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Sivasspor’da tıpkı Malatya’daki gibi büyük coşku yaşanıyor. Hafta sonu oynanacak maçta Malatya’yı ağırlayacak komşu şehirde şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklar sürerken, Yiğidolar sezonunun şampiyonunu belirleyecek bu son maçta komşularını da Sivas’ta görmek istiyor.

ODYAKMAZDAN ORTAK TÖREN ÇAĞRISI
  Sivasspor’un tecrübeli başkanı Mecnun Odyakmaz yaptığı açıklamada Malatya taraftarını Sivas’ta ağırlayıp, 34. Hafta maçını hep berabere izleyerek her iki şehrin de Süper Lig’e yükselmeyi birlikte kutlayabileceğini söyledi. Odyakmaz, “Mutlu sona komşu vilayetimiz Malatyaspor ile birlikte bu aşamayı birinci ve ikinci olarak kapattık. Şimdi de son karşılaşma var bu da ligi taçlandıracak karşılaşma inşallah maçı biz kazanıp ligi şampiyon olarak bitirmek istiyoruz. Malatyaspor taraftarını da tribünlere davet ediyoruz. Yasal sınır müsaade ettiği kadar onlara bilet vereceğiz. Federasyondan aradılar birinci ve ikinci lig kupasını burada vermeyi istediklerini söylediler. Sanırım Federasyon Başkanımız kupayı vermeye buraya gelecek” diye konuştu.

GEVREK TFF İLE GÖRÜŞME HALİNDE
  Öte yandan Yeni Malatyaspor Kulübü de Odyakmaz’ın bu açıklamalarına sıcak bakıyor. TFF yetkilileri ve Sivasspor Kulübüyle görüşen Adil Gevrek, TFF’nin ortak kupa törenine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Her iki takımın da kupayı Sivas’ta kaldırması durumunda ise Türk futbol tarihinde bir ilk yaşanmış olacak. İki komşu şehir, Süper Lig’e çıkarken şampiyonluğu da ortak kutlamış olacak. 

FATİH AVCI
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