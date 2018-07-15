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Komşudan dereceyle döndüler

Malatya Büyükşehir Belediyespor Kickboks sporcuları Elazığ’da yapılan Türkiye kickboks şampiyonasında 4 altın, 5 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Komşudan dereceyle döndüler

Malatya Büyükşehir Belediyespor Kickboks sporcuları Elazığ’da yapılan Türkiye kickboks şampiyonasında 4 altın, 5 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

15 Temmuz 2018 Pazar 11:14
Komşudan dereceyle döndüler

3-11 Temmuz tarihleri arasında Elazığ’da yapılan Türkiye Kickboks Şampiyonasında mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Kickboks takımı aldığı madalyalarla derece elde etti. Malatya Büyükşehir Belediyespor Kickboks takımından Hakan Karakuş ile Furkan Dermanbey dünya şampiyonasına, Enes Karakuş ile Mehmet Kaya ise Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Şampiyona sonrası açıklamada bulunan Malatya Büyükşehir Belediyespor Kickboks takımı antrenörü Basri Karakuş, “Malatya Büyükşehir Belediyespor Kickboks takımı olarak Elazığ’da yapılan Türkiye kickboks şampiyonasından 4 altın, 5 gümüş, 1’de bronz madalya ile döndük. Bu önemli başarıdan dolayı sporcularımı tebrik ediyorum. Orada gerçekten Malatya’mızı en iyi şekilde temsil ettiklerine inanıyorum. Malatya Büyükşehir Belediyespor Kickboks takımından Hakan Karakuş ve Furkan Dermanbey dünya şampiyonasına, Enes Karakuş ile Mehmet Kaya ise Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandılar. diye konuştu

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 15.07.2018 12:06
Anahtar Kelimeler:
Kickboks SporcularıMalatya Büyükşehir Belediyespor
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