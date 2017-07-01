01 Temmuz 2017 Cumartesi

Komşu Traore’ye kızgın!

Elazığspor Hukuk İşleri Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Avukat Cengiz Gülaç, Hamidou Traore’nin Karabükspor’a imzasını değerlendirdi. Gülaç, Traore'nin haksız fesih yaptığını söyledi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:07
Komşu Traore’ye kızgın!

  3 sezon forma giydiği Elazığspor ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden ve Süper Lig ekiplerinden Karabükspor’a imza atan Hamidou Traore’yi hukuki süreç bekliyor. Traore’nin haksız fesih yaptığını savunan ve resmi belgeleri elinde bulunduran Elazığspor’un, hukuki süreci en yakın tarihte başlatması bekleniyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elazığspor Hukuk İşleri Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Av. Cengiz Gülaç, Traore’nin Karabükspor’a imza atmasının kesinlikle yanlış bir adım olduğunu belirterek, “Bu olayda kesinlikle haklıyız. Karabükspor bize danışsaydı bu transferden önce kendilerine yol gösterebilirdik. Ama onlar risk aldılar ve transferi gerçekleştirdiler. Hukuki süreci başlatacağız ve gelişmelerden kamuoyunu bilgilendireceğiz” dedi.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 01 Temmuz 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 30 Haziran 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya