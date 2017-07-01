3 sezon forma giydiği Elazığspor ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden ve Süper Lig ekiplerinden Karabükspor’a imza atan Hamidou Traore’yi hukuki süreç bekliyor. Traore’nin haksız fesih yaptığını savunan ve resmi belgeleri elinde bulunduran Elazığspor’un, hukuki süreci en yakın tarihte başlatması bekleniyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elazığspor Hukuk İşleri Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Av. Cengiz Gülaç, Traore’nin Karabükspor’a imza atmasının kesinlikle yanlış bir adım olduğunu belirterek, “Bu olayda kesinlikle haklıyız. Karabükspor bize danışsaydı bu transferden önce kendilerine yol gösterebilirdik. Ama onlar risk aldılar ve transferi gerçekleştirdiler. Hukuki süreci başlatacağız ve gelişmelerden kamuoyunu bilgilendireceğiz” dedi.

İHA