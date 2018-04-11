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KOMŞU, SÜRMELİ’YE EMANET

TFF 1. Lig’de Play Off’a kalma mücadelesi veren Elazığspor’da  teknik direktör Hüseyin Kalpar dönemi resmen sona erdi. Tecrübeli çalıştırıcıyla yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Muammer Sürmeli ile yola devam edileceği bildirildi.

KOMŞU, SÜRMELİ’YE EMANET

TFF 1. Lig’de Play Off’a kalma mücadelesi veren Elazığspor’da  teknik direktör Hüseyin Kalpar dönemi resmen sona erdi. Tecrübeli çalıştırıcıyla yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Muammer Sürmeli ile yola devam edileceği bildirildi.

11 Nisan 2018 Çarşamba 12:19
KOMŞU, SÜRMELİ’YE EMANET

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ile yolların ayrılmasının ardından kalan 4 haftalık süreçte yardımcı antrenör Muammer Sürmeli ile yola devam edileceği belirtildi. Kulüp Başkanı Sedat Karataş, kalan 4 haftalık süreçte yeni bir hocayla yola devam etmeyi düşünmediklerini takımı Elazığlı yardımcı antrenör Muammer Sürmeli’ye emanet edeceklerini söyledi. Sürmeli, daha öncede Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’ın görevden ayrılmasının ardından ligin ilk yarısında Gaziantepspor maçında takımın başında sahaya çıkmış, 2-0 kazanmıştı. busabahmalatya.com 

İHA

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TFF 1. Lig’de Play OffElazığsporHüseyin KalparMuammer Sürmeli
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