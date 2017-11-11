TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor’un anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Hüseyin Kalpar kente geldi. Elazığ Havalimanı’nda açıklamada bulunan Kalpar, Elazığ’a geldiği için çok mutlu olduğu dile getirdi. Elazığ’a yabancı olmadığını ifade eden Kalpar, “Elazığspor’u tercih etmemdeki neden başarıyı hep beraber yakalarız diye düşünmem. Oyuncularıma, takımıma, Elazığspor yönetimine ve halkına inandığım için şu anda burada olduğumu söylemek isterim. Birlik ve beraberlik içerisinde başarı nasıl yakalanabilir bunun gayreti içinde olacağız. Bu inanç doğrultusunda burayı tercih ettim, çok mutlu ve sevinçliyim. Şu anda bize oyuncularla tanışıp antrenmana başlamak düşüyor” dedi. Samsunspor’dan gelen teklifi dinlenmek istediği için reddettiğini belirten Kalpar, “Benim Samsun’a çok ayrı bir sevgi ve saygım var. Orada şampiyonluk yaşadık. Ben sadece yorgun olduğumu ve izin istediğimi söylemiştim. Başka bir takım da teklif sunduğunda onlara da aynı şeyi söylemiştim. Artık dinlendim ve yorgunluğumu attım diye düşünüyorum. Elazığspor’un teklifini başarı yakalayacağımızı düşünerek kabul ettiğimi ve mutlu olduğumu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

İHA