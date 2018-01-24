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KOMŞU İYİ BAŞLADI

Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Adıyaman Belediyespor, sezonun ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Maliye Piyango karşısında galip gelerek iyi bir başlangıç yaptı.

KOMŞU İYİ BAŞLADI

Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Adıyaman Belediyespor, sezonun ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Maliye Piyango karşısında galip gelerek iyi bir başlangıç yaptı.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
24 Ocak 2018 Çarşamba 12:52
KOMŞU İYİ BAŞLADI

Türkiye Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Adıyaman Belediyespor, sezonun ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Maliye Piyango ile karşılaştı. Baştan sona üstün götürdüğü maçı 19-27 galip tamamlayan Belediyespor, aldığı galibiyetle sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmış oldu.


Alınan galibiyetin moral açısından kendilerine oldukça iyi geldiğini söyleyen Adıyaman Belediyespor Genel Koordinatörü Mehmet Yıldırım, hedeflerinin önce gelecek hafta kendi evlerinde karşılaşacakları ligin güçlü ekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor maçı olduğunu, daha sonra da 29, 30 ve 31 Ocak ile 1 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacakları Türkiye Kupası 2. Tur müsabakaları olduğunu dile getirdi.

Koordinatör Yıldırım, “Önümüzde zorlu bir süreç var. Önce ligde güçlü ekiplerden bir tanesi olan Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor’u kendi evimizde ağırlayacağız, ardından da yine ev sahipliğini yapacağımız Türkiye Kupası 2. Tur müsabakalarında birbirinden zorlu rakiplerle karşılaşacağız. Hedefimiz bu zorlu süreçten en az kayıpla ayrılmak ve Türkiye Kupasında bir üst tura çıkmak. Bunun için her zaman destekçimiz olan taraftarımızı yine yanımızda görmek istiyoruz” diye konuştu. busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 24.01.2018 12:55
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman BelediyesporHentbol Süper Ligi’
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