TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, Teknik Direktör Hüseyin Kalpar'la her konuda anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz hafta Teknik Direktör Mehmet Altıparmak'ın sözleşmesini tek taraflı fesheden TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da teknik adam arayışları tamamlandı. Alınan bilgiye göre, bordo-beyazlı ekip Teknik Direktör Hüseyin Kalpar'la her konuda anlaşmaya vardı. Yarın Elazığ'a gelmesi beklenen Kalpar'la resmi sözleşme imzalanacağı öğrenildi. 62 yaşındaki tecrübeli teknik adam son olarak yine TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'i çalıştırmıştı.

İHA