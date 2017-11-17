Türkiye Hentbol Süper Liginin sekizinci haftasında kendi evinde ligin güçlü ekiplerinden Selka Eskişehir Hentbol Takımıyla karşılaşacak olan Adıyaman Belediyespor, maça galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. 18 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da Adıyaman Belediyesi Spor Kompleksinde oynanacak olan maç öncesi değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediyespor Antrenörü Okan Halay, güçlü bir rakibe karşı oynayacaklarını dile getirerek, "Geçen hafta lider Göztepe deplasmanından 1 puanla ayrıldık. Bu hafta da kendi evimizde lig üçüncüsü olan Selka Eskişehir takımıyla karşılaşacağız. Hedefimiz bu maçtan da galibiyetle ayrılmak. Bu maçta da rakibimize karşı en büyük gücümüz yine taraftarımız olacak. Tüm taraftarımızı her zaman olduğu gibi Selka maçında da yanımızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İHA