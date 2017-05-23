23 Mayıs 2017 Salı

Komşu dediğin böyle olmalı Helal olsun gakkoşa!

Ankara Elazığlılar Derneği yöneticileri, Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e çıkması münasebetiyle Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) Ankara Şubesine tebrik ziyaretinde bulundular.

23 Mayıs 2017 Salı 12:12
Komşu dediğin böyle olmalı Helal olsun gakkoşa!

  Ankara Elazığlılar Derneği Başkanı Prof .Dr. Haşim Çakırbay, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e çıkmasından dolayı (MASTÖB) Ankara Şubesini ziyaret ederek, Şube Başkanı Kamil Göksu’yu ve MASTÖB üyelerini tebrik etti. Ziyarette MASTÖB Ankara Şube Başkanı Kamil Göksu, Prof .Dr. Haşim Çakırbay’a 44 numaralı Yeni Malatyaspor forması hediye ederken Çakırbay’da Göksu’ya çiçek verdi. Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Çakırbay, “Doğu illerimizi temsilen Yeni Malatyasporumuzun Süper Ligde başarı sağlayacağını umut ediyor, takıma başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

MASTÖB Ankara Şube Başkanı Kamil Göksu ise, ziyaretten duyduğu menuniyeti dile getirerek, “İki komşu ve kardeş ilimizin dostluk ve kardeşlik bağları bu tür ziyaretlerle daha da güçlenecektir. Biz dost ilimiz Elazığ ile her alanda dayanışma içinde olmaktan son derece mutluluk duyarız” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ
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