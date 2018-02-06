KOMŞU ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Adıyaman’da gerçekleştirilen Türkiye Kupası 2. Tur D Grubu müsabakaları tamamlandı. Adıyaman Belediyesi Spor Kompleksinde oynanan ilk maçında Maliye Piyango’yu 25-19, ikinci maçında da Karşıyaka Belediyesi’ni 36-26 mağlup eden Adıyaman Belediyespor, son maçta karşılaştığı Beykoz Belediyespor’a 26-20 mağlup olmasına rağmen grupta ilk ikiye girerek çeyrek finale kalmayı başardı. 30 Ocak Salı günü başlayan ve 2 Şubat Cuma günü sona eren D Grubu müsabakalarını, oynadığı üç maçın tamamını da kazanma başarısı gösteren Beykoz Belediyesi lider olarak tamamladı. Ankara’da oynanan A grubu maçlarında ise Büyükşehir Belediyesi Ankarasporile Aziziye Belediyesi Termal SK çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

B grubunda maçlar 6-8 Şubatta, C grubunda ise 13-15 Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.