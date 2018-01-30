Komşu basketbolda dolu dizgin

Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maça etkili başlayan İzmir ekibi ilk periyodu 18-15 önde tamamladı. İkinci periyotta dış atışlardan önemli sayılar bulan Elazığ İl Özel İdare, devreye 41-36 üstün girdi. Başa baş geçen üçüncü periyotta farkı korumayı başaran Elazığ ekibi bu periyodu da 5 sayı farkla 58-52 önde kapattı. Son periyotta farkı iyice açan Elazığ ekibi, salondan 86-72 galip ayrılmayı başardı. Elazığ İl Özel İdare’de 5 sporcu çift hanelere ulaşırken, Nihal Güngör ile Başak Altunbey kaydettikleri 20’şer sayıyla takımın en skoreri oldu. İzmir ekibinde ise Olena Staschuk’un 29 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi.