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Komşu basketbolda dolu dizgin

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 19. haftasında Elazığ İl Özel İdare evinde karşılaştığı Bayraklı Belediyespor’u 14 sayı farkla 86-72 mağlup etti.

Komşu basketbolda dolu dizgin

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 19. haftasında Elazığ İl Özel İdare evinde karşılaştığı Bayraklı Belediyespor’u 14 sayı farkla 86-72 mağlup etti.

busabahmalatya
busabahmalatya
30 Ocak 2018 Salı 13:31
Komşu basketbolda dolu dizgin

Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maça etkili başlayan İzmir ekibi ilk periyodu 18-15 önde tamamladı. İkinci periyotta dış atışlardan önemli sayılar bulan Elazığ İl Özel İdare, devreye 41-36 üstün girdi. Başa baş geçen üçüncü periyotta farkı korumayı başaran Elazığ ekibi bu periyodu da 5 sayı farkla 58-52 önde kapattı. Son periyotta farkı iyice açan Elazığ ekibi, salondan 86-72 galip ayrılmayı başardı. Elazığ İl Özel İdare’de 5 sporcu çift hanelere ulaşırken, Nihal Güngör ile Başak Altunbey kaydettikleri 20’şer sayıyla takımın en skoreri oldu. İzmir ekibinde ise Olena Staschuk’un 29 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi19. HaftasıElazığ İl Özel İdare
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