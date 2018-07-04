Kombineye hücum!

Süper Lig’de ikinci yılına hazırlanan Yeni Malatyaspor’un 2018-2019 sezonunda iç saha da oynayacağı maçların kombine kartları dün öğlen saatlerinde satışa çıktı. Sarı-kırmızılı yönetim, kombine kart satışlarında ekonomik olarak taraftarın zorlanmayacağı her bütçeye uygun bir fiyat politikası güdüldüğünü kaydederek, camiayı sezonluk biletlerden almaya ve takımlarına destek olmaya davet etti. 700, 500, 300 ve 250 liradan satışa sunulan sezonluk biletlere taraftarların ise yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Batı tribün D blokta yer alan 500 dolayında biletin tükendiğini belirten yetkililer diğer bloklarla birlikte ilk gün bine yakın kombinenin satıldığını söyledi. Sezon başlangıç tarihine kadar 10 bin dolayında kombinenin satışının yapılması beklenirken, Süper Lig’de iç sahada oynanan tüm maçların bilet fiyatları da sarı-kırmızılı kulüp tarafından açıklandı. İnternet sitesi üzerinden yapılan açıklamada “2018-2019 sezonu Yeni Malatyaspor’umuzun iç saha maçlarındaki bilet fiyatları; “Batı Alt 60 TL, Batı Üst 40 TL, Doğu Alt 25 TL, Doğu Üst 20 TL, Güney Alt 15 TL, Güney Üst 10 TL, Kuzey Alt 15 TL, Kuzey Üst 10 TL “ olarak belirlenmiş olup, GS, FB ve BJK maçlarındaki bilet fiyatları da ; “ Batı Alt 80 TL, Batı Üst 60 TL, Doğu Alt 45 TL, Doğu Üst 40 TL, Güney Alt 30 TL, Güney Üst 20 TL, Kuzey Alt 30 TL, Kuzey Üst 20 TL “ olarak netleştirilmiştir” denildi.