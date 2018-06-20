Kombineler çıkıyor!

Geçtiğimiz sezon satışa hazırlanamayan kombine biletler bu sezon için belirlenen tribünler ve ücretlendirmelerle önümüzdeki günlerde taraftarların alımına sunulacak. Sadece doğu ve batı tribünlerinin alt ve üst bölümlerini kombine olarak satışa çıkaracak yönetim ilk etapta 10 bin koltuğu sezon başında satmak istiyor. Bu kapsamda fiyat belirlemesi için hata yapmamak adına araştırmalarını sürdüren sarı kırmızılı kulüp kombineden yaklaşık 5 milyon civarında bir gelir bekliyor. Kulüp Müdürü Selçuk Günaydın ve Yeni Malatyaspor Passolig Sorumlusu Vahap Kaya tarafından hazırlanan çalışma yönetime sunulurken, fiyatlandırmada diğer Anadolu kulüplerini göz önünde bulunduracak yönetim buna göre kombine rakamlarını belirleyerek, biletleri önümzüdeki 1 hafta içinde satışa sunacak.

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