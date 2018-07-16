Kombine ve passolig tırmanışta

Spor Toto Süper Lig’de 2018 – 2019 sezonu için fikstür çekimi gerçekleştikten sonra kombine fiyatlarını ve sezon bilet fiyatlarını önceden duyuran Yeni Malatyaspor yönetimi, yaptığı bu çalışmanın meyvesini erken toplamaya başladı. Sarı kırmızılı kulüp şu ana kadar 1100 civarında kombine kart sattı. Yine Yeni Malatyaspor Kulübü passolig kart satışlarında da 56100 seviyesine ulaştı. Süper Lig Kulüpleri sıralamasında 10. Sırada yer alan Yeni Malatyaspor, 36 takım arasında ise 12. sırada. Fenerbahçe maçına kadar 5000 civarında kombine satışı bekleyen kulüp, aynı hareketliliğin önümüzdeki günlerde localarda da yaşanması için farklı görüşmeler yapacak.