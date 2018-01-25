KOLTUK UYARISI GELDİ!

Son haftalarda Malatya’da oynanan müsabakalarda maça gelen taraftarların biletlerinde yazılı olan koltuğa oturmaması sonucu yaşanan mağduriyetlerin artması, İl Spor Güvenlik Kurulunu harekete geçirdi. İl Spor Güvenlik Kurulunun bugün yaptığı toplantıda aldığı ‘'Seyircilerin biletlerinde belirtilen koltuk numaralarına göre oturmalarını ve tahliye merdivenlerinin boş bırakılmasını sağlamak' kararını kamuoyu ile paylaşan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, karara uyulması çağrısında bulundu.



Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Bugün saat 10:30'da Malatya Valiliği'nde yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısında 'Seyircilerin biletlerinde belirtilen koltuk numaralarına göre oturmalarını ve tahliye merdivenlerinin boş bırakılmasını sağlamak' hususunda gerekli idari ve cezai tedbirlerin alınması kararlaştırılmış olup, taraftarlarımızın bu durumla karşılaşması halinde kendilerine en yakın Resmi veya Özel Güvenlik görevlilerine bilgi vermesi önem arz etmektedir. Amaç, taraftarlarımızın bilet yüklemesi sonrası satın almış oldukları koltuklarda oturmalarını sağlamak ve tahliye merdivenlerinde gerek güvenlik açısından gerekse kulübümüzün TFF Disiplin Kurulları tarafından cezaya maruz kalmasının önüne geçmektir. Taraftarlarımıza önemle duyurulur.”busabahmalatya.com

