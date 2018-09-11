Koltuk tehlikede!

Süper Lig’de ikinci sezonuna güzel bir başlangıç yapan Yeni Malatyaspor’da passolig taraftar kat sayısı yükselişini sürdürüyor. 779 bin 204 passolig taraftar kat sayısıyla Galatasaray birinci sırada yer alırken Yeni Malatyaspor 59 bin 831 passolig taraftar kat sayısıyla dokuzuncu sırada bulunuyor. Galatasaray 779 bin 204 passolig taraftar kart sayısıyla birinci, Fenerbahçe 743 bin 560 passolig taraftar kart sayısıyla ikinci, Beşiktaş ise 667 bin 755 passolig taraftar kart sayısıyla üçüncü sırada bulunuyor. Trabzonspor 229 bin 71 passolig taraftar kart sayısıyla dördüncü, Atiker Konyaspor 133 bin 503 passolig taraftar kart sayısıyla beşinci, Bursaspor 133 bin 480 passolig taraftar kart sayısıyla altıncı, Antalyaspor 99 bin 775 passolig taraftar kart sayısıyla yedinci, Kayserispor 64 bin 79 passolig taraftar kart sayısıyla sekizinci sırada bulunuyor. Passolig kart sayısını artıran takımlar arasında yer alan Yeni Malatyaspor ise 59 bin 831 passolig taraftar kart sayısıyla dokuzuncu sırada yer alıyor. Yeni Malatyaspor’un çok yakın iki takipçisi Göztepe’nin 59.581, Adana Demirspor’un 59.457 satışı bulunuyor. busabahmalatya.com