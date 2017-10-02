Dersimspor maçının hazırlıklarını sürdüren Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor’un defans oyuncusu Cuma Nasır, lige iyi başlamanın kendileri açısından çok önemli olduğunu söyledi. Nasır,”İlk maçta gol attığım için ve galip geldiğimiz için ekstra mutluyum. Hazırlık kampında lige hedeflediğimiz şekilde iyi hazırlandık. Oyuncu arkadaşlarım ve ben bizlere verilen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Benim gol atıp atmamam çok önemli değil. Sonuçta takıma en iyi şekilde faydalı olabilmek bizim için önemli. Yoğun tempoyla hazırlıklarımız devam ediyor. Bu sene bütün maçlar bizim için zor geçecek. Grubumuzda 3-4 tane iddialı, şampiyon olmayı isteyen takımlar var. Bizimde hesaplarımız tüm mücadeleleri kazanmaya yönelik olacaktır. Gelecek hafta Dersimspor maçına kadar en iyi şekilde hazırlanıp 3 puanı hanemize yazdırmayı istiyoruz.” şeklinde konuştu.

SERİYE BAĞLAMAK İSTİYORUZ

Yeşilyurt Belediyespor’un Malatyalı savunma oyuncusu Yunus Emre Eserdi ise ilk maçta alınan galibiyetin serinin başlangıcı olacağını söyledi. Eserdi, “Futbolculuk kariyerimde eski adıyla Malatya Belediyespor şimdi adıyla Yeni Malatyaspor’da uzun yıllar top oynadım. Sonrasında yine uzun yıllar şehir dışı maceram oldu. Geçen sene 1 puanla kaçırılan şampiyonluğun ardından hocamız başarılı olduğu için bu yılda takımın başında yine Yeşilyurt Belediyespor’da iddialı bir ekip kurdu. Amacımız lige iyi başlamaktı. Zor geçeceğinin bilincindeydik. Hazırlık kamplarında çalışmalarımızı ligin zorlu geçeceğini bilerek sürdürdük. İlk hafta maçında istediğimiz oyunu sahaya yansıttık ve Allah nasip etti farklı bir skor elde ettik. Bu haftayı bay geçeceğiz ama önümüzdeki süreçte 3 tane zorlu şampiyonluk hedefi olan rakiplerle oynayacağız. İnşallah bu maçlarda Malatya’yı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu yoğunluğu kaldırabilecek potansiyel zaten takımımızda var. İlk maçta aldığımız galibiyet inşallah serinin başlangıcı olur ve hedeflediğimiz şampiyonluğu bu sene yaşarız.” İfadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ