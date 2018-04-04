KOL KOLA GİTTİLER!

Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) tarafından finanse edilen Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen “Kol Kola Halaya Haydi Oynamaya Projesi” kapsamında 80 öğrenci Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıl dönümünde savaşın gerçekleştiği tarihi mekanları gezerek yakından görme fırsatı buldu.

“GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI AMAÇLANMIŞTIR”

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinden yapılan açıklamada, “Kol Kola Halaya Haydi Oynamaya Projesi” ile Anadolu kültürünün önemli öğesi olan halk oyunlarının gelecek nesillere aktarılması amaçlanmıştır. Toplumun geleceğe yönelik temelini oluşturan kültürün, gelecekte var olması ancak kültürün gençlere öğretilmesiyle gerçekleşebilir. Bu noktadan hareket eden projemiz, genç bireyleri merkezine alarak gençlerin sosyal ve kültürel olarak kendi kültür ve yaşayışlarını yakından tanımalarını hedeflemektedir. Projede halk oyunlarının yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklere de yer verilmektedir. Proje kapsamında gençlerin milli bir tarih bilincine sahip olması amacıyla şanlı tarihimizde önemli bir yeri olan Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıl dönümünde savaşın gerçekleştiği tarihi mekanları 80 öğrencimiz yakından görme fırsatı bulmuş tarihe bir kez daha tanıklık etme fırsatı bulmuşlardır. Anadolu’nun zengin kültür dünyasını genç bireylere yaşatmayı amaçlayan projemizde yer almak isteyen tüm gençlerimizi, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bekliyoruz.” denildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi